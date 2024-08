“Se comprovado, será expulso da Polícia Militar”, diz secretário de segurança sobre soldado

Delegado José Rodrigues de Lima Neto falou sobre o caso do soldado Claudimiro, preso ontem entregando uma pistola para um membro de facção criminosa.

Por RODRIGO DIAS

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá, José Rodrigues de Lima Neto, afirmou, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (22), que a arma entregue pelo soldado recém-formado a um integrante de uma facção criminosa, foi desviada de dentro Quartel da PM.

De acordo com José Neto, a pistola Glock 9mm, pertencente à PM, foi adquirida este ano pela Sejusp. A arma, que era peça de inquérito, havia sido entregue ao Batalhão de Operações Especiais (Bope) para perícia após uma intervenção policial que resultou na morte de faccionados. Ela foi apreendida logo depois de ter sido entregue pelo soldado Claudimiro da Costa Silva, preso na noite de quarta-feira (21), a um suposto membro da facção APS, na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

“Essa arma foi utilizada em um confronto com infratores. Confirmamos hoje, por meio de documento oficial, que ela já havia sido devolvida à Polícia Militar. Portanto, estava integrada ao estoque de armamento da corporação,” explicou o secretário.

A pistola, que possui o brasão da PM, agora é foco de uma investigação para determinar como ela saiu do quartel.

“Assim que a ocorrência estava em andamento, fui imediatamente informado. Comuniquei o comandante da PM, Costa Júnior, que acionou a Corregedoria para acompanhar todo o procedimento. Estamos acompanhando o caso tanto no âmbito da Polícia Civil, onde já foi lavrado um auto de prisão em flagrante e encaminhado à Justiça”.

José neto destacou que também foi instaurado um procedimento administrativo para apurar a conduta do soldado.

“Garantindo os direitos à ampla defesa e ao contraditório, mas iremos monitorar para que práticas como essa não se repitam em nosso estado,” acrescentou.

O secretário ressaltou que o objetivo é garantir que o soldado Claudimiro da Costa Silva seja responsabilizado caso seja comprovado que ele agiu com dolo e com intenção de integrar o grupo criminoso.

“Se comprovado, ele sofrerá as penalidades e será expulso da Polícia Militar”, afirmou.

No momento da prisão, o soldado estava acompanhado de sua esposa. Ainda não há confirmação sobre envolvimentos anteriores do militar com criminosos, mas a Inteligência da Secretaria de Segurança está investigando possíveis indícios.