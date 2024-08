Veja o que Jesus disse sobre o divórcio em Mateus 19

Filhos criados apenas pela mãe ou pelo pai são cada vez mais comuns, graças ao crescimento dos divórcios e separações de casais. Estudos comprovam que a maioria acaba se arrependendo da separação. Se casamento é sério, o divórcio é ainda mais. Veja o que Jesus disse sobre o divórcio no capítulo 19 de Mateus sobre o fim do casamento. Tenha um ótimo domingo (18) com o nosso Deus.