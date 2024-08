Senai abre 300 vagas para cursos gratuitos em Macapá, Santana e Jari

Inscrições começam hoje e terminam no próximo dia 12

O Senai do Amapá anunciou nesta sexta-feira (9) a abertura de 300 vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos em Macapá, Santana e para o Vale do Jari, que compreende os municípios de Laranjal e Vitória do Jari.

ACESSE AQUI PARA SE INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO

As ofertas são para cursos de qualificação profissional, com duração que varia de 2 a 3 meses.

Abaixo, veja os cursos e quantidade de vagas.

Macapá

Agente de Produção e Consumo Sustentáveis – 25 vagas – Tarde – Presencial;

Assistente de Recursos Humanos – 25 vagas – Manhã – Semipresencial;

Operador de Computador – 25 vagas – Tarde – Semipresencial

Santana

Eletricista de Instalação Predial – 50 vagas – Manhã e Tarde – Presencial;

Instalador de Sistemas Fotovoltaicos – 50 vagas – Manhã e Tarde – Presencial.

Vale do Jari

Operador de Processos e Distribuição Logística – 25 vagas – Manhã – Presencial;

Montador e Reparador de Computadores – 25 vagas – Tarde – Presencial;

Montador e Reparador de Computadores – 75 vagas – Manhã – Semipresencial.

Inscrições começam hoje e terminam no próximo dia 12 de agosto. Veja abaixo as outras etapas.

13 de agosto – divulgação da lista de convocados para avaliação comportamental em grupo;

14 a 16 de agosto – avaliação comportamental em grupo;

19 de agosto – divulgação do processo de avaliação comportamental;

20 a 22 de agosto – período de matrículas;

26 de agosto – início das aulas.

Mais informações pelo WhatsApp (96) 8406-1825.