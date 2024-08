Servidor usou carro oficial para encontro amoroso em pousada

Orla de Ferreira Gomes, onde ficam diversas pousadas

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Estado investiga um caso de uso de carro oficial para fins privados, o que infelizmente não é novidade no Amapá. Desta vez, a ocorrência é de Ferreira Gomes, município a 135 km de Macapá.

De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido no dia 1º de novembro de 2023. Leonam Yago Rocha Fernandes, então chefe da Representação Externa da Prefeitura de Ferreira Gomes, foi flagrado dentro de uma pousada da cidade com uma picape Ranger placas SAK8A16, de propriedade da prefeitura.

No local, ele teria ido se encontrar com uma jovem com quem mantinha um relacionamento amoroso, segundo informa o promotor Igor Coutinho, que assina o procedimento de investigação. O veículo deveria estar sendo usado em trabalho de “orçamento e manutenção corretiva”.

“No entanto, Leonam desviou o trajeto para atender interesses privados, utilizando o veículo público para se encontrar com uma moça na pousada”, pontua o promotor.

Segundo ele, o servidor teria deixado o local usando um veículo de aplicativo, e depois retornou para buscar a picape. Em depoimento durante procedimento administrativo disciplinar interno este ano, o acusado admitiu ter utilizado o veículo público indevidamente.

Após a conclusão do procedimento interno, Leonam foi suspendo por 15 dias com desconto no salário. Contudo, o promotor Igor Coutinho decidiu mover uma ação cível, adiantando que será oferecido ao servidor um “acordo de não persecução”.

Esse instrumento jurídico prevê que o processo fica paralisado por alguns anos, mas, em caso de outro crime, ele poderá continuar tramitando e resultar na condenação do réu.