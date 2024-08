Sharon quer debater empregos e alfineta rivais: ‘são do mesmo grupo’

O empresário de 40 anos diz ser a verdadeira 3ª via e foi oficializado pelo Partido Novo

Por SELES NAFES

O empresário Sharon Braga foi oficializado em convenção como o candidato do partido Novo à prefeitura de Macapá. Em entrevista ao Portal SN nesta quarta-feira (7), ele disse que existem outros candidatos trabalhando para o mesmo grupo político, e que ele é a verdadeira 3ª via.

A vice será a empresária, advogada e pastora evangélica Daniela Fortunato.

“Temos uma articulação fora do Amapá muito forte. Conseguimos conquistar um partido que muita gente tinha interesse. Por isso, ajudamos o atual prefeito a entrar no Cidadania (antigo PPS) e o deputado Jory no Patriotas. O Novo é um partido de direita. Sou de direita, bolsonarista, mas não radical”, frisou.

No entanto, ressaltou, chegou o momento de sair dos bastidores para participar do debate.

“Nunca nos deram abertura para o nosso grupo mostrar a capacidade que tem. Passei por um processo seletivo de seis etapas para ser candidato. Não estou aqui à toa”.

“O povo reclamava que na época de eleição só tinha duas opções, mas agora tem essa oportunidade. Muitos candidatos que estão aí estão na missão de um determinado grupo. Só nós somos a 3ª via”, alfinetou, sem citar nomes.

Sharon não terá tempo de televisão, mas terá fundo de campanha para explicar nas redes sociais e nas ruas que pretende governar cuidando da cidade e da geração de empregos.

O candidato do partido Novo acredita que haverá segundo turno e que estará nele.

“Embora Macapá tenha sido colocada no rol nas capitais turísticas do Brasil tem muita coisa a desejar: ruas sujas, muita rua foi asfaltada, mas outras tantas estão abandonadas. Nunca tivemos macrodrenagem e sempre alaga tudo na chuva. Depois não adianta ir pra TV molhado de chuva”, criticou.

Sharon, de 40 anos, é casado há 19 anos, pai de 3 filhos e se define como um conservador.