‘Shows não são para aumentar popularidade, mas para gerar negócios’, diz Clécio sobre a Expofeira

Programação de 11 dias começa amanhã (29), com show de Bruno e Marrone

Por SELES NAFES e CAIO SILVA (imagens)

Expofeira do Amapá começa amanhã com um número recorde de empresas em exposição: 1,2 mil. Hotéis estão com 94% da ocupação tomada e a expectativa é de que os negócios que serão fechados ultrapassem R$ 500 milhões do ano passado.

Nesta quarta-feira (28), o governador Clécio Luís (SD) lembrou que o Amapá tem gerado empregos acima da média nacional, e revelou que montadoras de carros negociaram diretamente com o Estado para que participassem da Expofeira.

“O show é o chamariz para atrair pessoas e gerar negócios, do pequeno vendedor ao agronegócio. Show não é para aumentar a popularidade de quem quer que seja. Diversão faz parte, mas o intuito é gerar negócio. França, Guiana e outros países estão mandando representantes”, disse ele, comentando também sobre a escolhe da cantora amapaense Letícia Auolly como a atração que irá encerrar a Expofeira.

A Expofeira começa amanhã (29) com o show de Bruno e Marrone, e termina no dia 8 de setembro. Serão 500 policiais por dia dentro do Parque de Exposições, e um acordo entre o governo e o Sindicato das Empresas de Transportes garantiu que os ônibus serão gratuitos.