Chegamos ao capítulo 14 de Mateus

Nem sempre a expectativa se torna realidade. Isso acontece no casamento, no trabalho, nas amizades e até na relação com Deus. No capítulo 14 de Mateus, encontramos o episódio em que os discípulos ficam apavorados quando estavam num barco. Eles perceberam que aquela tempestade era diferente, mas Jesus foi andando sobre as águas até eles. Tenha uma ótima terça-feira (13) com o nosso Senhor Jesus!