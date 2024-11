Super Fácil inicia testes para emitir nova carteira de identidade

Governo intensificou treinamentos dos servidores que atuarão nas expedições

Da REDAÇÃO

Servidores da rede Super Fácil estão sendo treinados para atuar na emissão da nova carteira de identidade nacional (CIN), que substituirá o atual RG. O governo do Estado está mantendo para agosto a previsão de início das expedições.

O treinamento incluiu uma palestra sobre o novo sistema com o papiloscopista Antônio Dantas, da Polícia Científica do Amapá. O objetivo foi tirar dúvidas e sobre os últimos ajustes.

“Estamos fazendo um workshop do sistema, reforçando todo o treinamento dado aos longos desses seis meses na Polícia Científica, então é mais uma oportunidade para alinhar os questionamentos para o início das emissões, e se tiver algum problema, que ele seja solucionado de imediato”, explicou o diretor da Polícia Científica, Marcos Ferreira Góes.

“Foram dias de aperfeiçoamento do acesso que temos nesses sistemas e abrangemos todas as informações, pois estaremos nas comunidades ribeirinhas, nas aldeias indígenas e atuando nos municípios que não tem unidade física do Super Fácil”, pontuou a coordenadora de Projetos Especiais do Sistema Super Fácil, Lucianne Gomes.

Hoje e amanhã (2), as emissões serão testadas entre servidores do Super Fácil. Quando o atendimento for aberto ao público, a prioridade serão as pessoas que nunca tiveram o RG expedido no Amapá ou que ainda possuam o documento do antigo Território Federal do Amapá, além de pessoas com urgências de trabalho, saúde ou viagem, por exemplo.