Área ao lado do Parque de Diversão concentrou milhares de fãs da aparelhagem

Da REDAÇÃO

Depois da primeira noite com mais de 150 mil pessoas, a Expofeira do Amapá teve continuidade nesta sexta-feira (31) com mais eventos de negócios. E muita gente foi ao Parque de Exposições da Fazendinha também para acompanhar a aparelhagem paraense Super Pop.