Supervisor obrigou vigilante a fazer sexo oral no local de trabalho, diz polícia

Acusado estava com mandado de prisão em aberto. Ele foi preso em Macapá, no Bairro Infraero.

Da REDAÇÃO

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá, nesta sexta-feira (9), acusado de abusar sexualmente de uma colega de trabalho que estava sob sua supervisão quando ambos trabalhavam em uma empresa de serviços de vigilância.

Com mandado de prisão preventiva, após ser indiciado e denunciado à Justiça por estupro, ele foi algemado por agentes das 7ª e 8ª Delegacias de Polícia da Capital no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

De acordo com o delegado Alan Moutinho, o fato ocorreu no ano de 2017, quando o acusado era supervisor operacional da empresa de vigilância. De acordo com a denúncia ofertada pelo Ministério Público, o acusado chegou ao local de trabalho e indagou a vítima, também funcionária da empresa de segurança, se havia mais alguém no prédio e, diante da resposta negativa, ele disse a ela que queria “fazer sexo”.

“Em seguida, passou a masturbar-se. A vítima tentou fugir do local, mas foi impedida pelo acusado, que a puxou pelos cabelos e a obrigou a praticar sexo oral nele. Minutos depois, houve um barulho que assustou o acusado e a vítima conseguiu fugir. O acusado ainda ameaçou prejudicar a vítima, caso contasse sobre o ocorrido a alguém”, explicou o delegado.

O ex-supervisor da empresa, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, deverá passar por audiência de custódia neste sábado (10), quando a Justiça decidirá se ele continuará preso ou poderá responder ao processo em liberdade.