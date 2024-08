Suspeito morre após atirar na PM na Comunidade do Ambrósio

Ocorrência foi em Santana, município portuário a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Pablo Luide Santana Lopes, o Binho, morreu na madrugada desta sexta-feira (16) após trocar tiros com equipes do 4° Batalhão da Polícia Militar, na Comunidade do Ambrósio, no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Segundo a polícia, no Beco do Beringela, localizado na Rua Macapá, o infrator foi avistado pela equipe de Rádio Patrulha com uma arma de fogo. O suspeito foi orientado a soltar a arma e colocar a mão na cabeça.

Entretanto, o Pablo Luide não obedeceu e atirou contra os militares. A polícia revidou e o homem foi atingido. Ele ainda foi levado para o Hospital da cidade, mas não resistiu.

Com o suspeito foram apreendidas várias porções de drogas, segundo a PM. Houve princípio de tumulto no local e foi necessário acionar equipes de apoio. Não foi informado se Pablo tinha passagens pela polícia e se integrava organização criminosa.