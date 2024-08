Suspeitos de executar jovem de 17 anos morrem em tiroteio com o Bope

Confronto ocorreu em uma área periférica do Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois criminosos com histórico de roubo e homicídio foram mortos em confronto armado com a Polícia Militar do Amapá no final da tarde desta terça-feira (20), em uma área periférica do Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá. A polícia foi ao local após obter informações de que havia um grupo criminoso se preparando para um ataque a rivais. Na chegada, os militares foram recebidos a tiros.

Identificados como integrantes de uma facção criminosa, Jessé Modesto dos Santos, 24 anos, e Leon Douglas Liart Dias, conhecido como Lukinha, de 21 anos, eram suspeitos de envolvimento em uma execução que aconteceu na madrugada do último domingo, 18, no mesmo bairro.

Na ocasião, Matheus Alves Santos, de 17 anos, foi morto com 12 tiros de pistola 380, disparados por rivais da facção que estavam em um Ford Ka prata, modelo antigo. O ataque, conforme investigações do serviço de inteligência do 2º Batalhão, também deixou uma mulher e outro jovem feridos.

Na tarde de ontem, militares do Bope localizaram os suspeitos em uma área periférica da Avenida Chico Mendes. Houve troca de tiros, e Jessé e Lukinha foram atingidos, com os óbitos sendo constatados no local pelo Samu.

Segundo a PM, Jessé era responsável por assaltos na região, incluindo um roubo a entregadores de uma distribuidora de bebidas, quando ele teria levado R$ 40 e uma caixinha de cerveja.