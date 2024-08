“Tem cabaré essa noite”: Nattanzinho é confirmado na Expofeira

O cantor cearense de 25 anos despontou na cena do forró com sucesso nas plataformas de streaming.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Dono de uma voz forte e com um repertório que abrange curtição, sofrência e romance, Nattanzinho foi confirmado como mais uma atração nacional na 53ª Expofeira Agropecuária do Amapá. Ele fará seu show no dia 7 de Setembro, feriado da Independência.

O cantor cearense de 25 anos despontou na cena do forró durante a pandemia da Covid-19 e fez sucesso nas plataformas de streaming. Ele alcançou reconhecimento nacional com o hit “Tem Cabaré Essa Noite”, em parceria com Nivaldo Marques. Desde então, Nattanzinho permanece no topo das paradas de sucesso. Em abril deste ano, ele atingiu o Top 1 no Spotify com a música “Amor na Praia”.

Além de Nattanzinho, já foram confirmadas as seguintes atrações para a Expofeira deste ano: Novo Super Pop Live, Banda Magníficos, Gustavo Mioto, Banda Som e Louvor, Eyshila e Dunga, Péricles e Dilsinho, Wesley Safadão, Pabllo Vittar, Dubdogz, Luan Santana, e Bruno e Marrone.

53ª Expofeira do Amapá

O evento está marcado para acontecer de 29 de agosto a 8 de setembro. Neste ano, a feira ganhou mais um dia, totalizando onze dias com um show nacional a cada noite. A grande novidade é que o número de trabalhadores atendidos pela feira foi ampliado de 300 para 700, o que, segundo a organização, reforça o potencial econômico do evento.