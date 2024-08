Tio entrou de madrugada no quarto e abusou da sobrinha enquanto ela dormia, diz polícia

O homem foi condenado e encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.

Um homem de 29 anos foi preso por agentes da 8ª Delegacia de Polícia da Capital, na terça-feira (20), após ter sido condenado judicialmente pela prática do crime de estupro de vulnerável. A vítima teria sido a própria sobrinha.

Segundo o delegado Alan Moutinho, o crime ocorreu em julho de 2019, quando a vítima tinha 13 anos de idade.

“Esse indivíduo abusou sexualmente da própria sobrinha. A vítima relatou que estava dormindo na casa de sua avó paterna, quando, durante a madrugada, o autor entrou no quarto em que ela dormia e começou a praticar atos libidinosos, tocando em seu corpo e em suas partes íntimas. A adolescente, assustada, chutou o indivíduo, o qual saiu do quarto”, relatou o delegado.

A menina contou o ocorrido à mãe, que registrou B.O. O tio, então, foi processado e condenado. Após a expedição do mandado de prisão definitiva, a equipe da 8ª DP realizou diligências e conseguiu prendê-lo no Bairro Jardim Marco Zero, na zona norte de Macapá.

O homem preso, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) onde começou hoje (21) a cumprir a pena.