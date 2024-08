Torturador do tribunal do crime morre em tiroteio com o Bope

Confronto ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um indivíduo filmado empunhando um revólver e ajudando a espancar um morador de uma área periférica controlada pelo crime organizado foi morto em um tiroteio com o Giro/Bope. O confronto ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (5), no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

De acordo com a polícia, João Fernando dos Santos, de 21 anos, conhecido como ‘Menor’, integrava o tribunal do crime, com a função de aplicar a ‘disciplina’, termo usado pela facção, principalmente quando alguém descumpre ordens de não roubar no reduto do crime organizado – uma estratégia para não atrair rondas policiais e não prejudicar as vendas de drogas.

A seção de tortura durou 1 minuto e 12 segundos e foi gravada pelos próprios faccionados. Enquanto o terceiro criminoso filmava, é possível ver a vítima sendo brutalmente espancada por João Fernando, que aparece empunhando um revólver, acompanhado de um comparsa, que utiliza um pedaço de madeira para bater no morador. No vídeo, os espancadores mencionam que a vítima teria cometido um roubo na área da facção.

O Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) localizou os criminosos após informações repassadas pelo serviço de inteligência da PM, que descobriu que estava ocorrendo uma reunião de faccionados na Avenida Bananal.

Na chegada ao local, vários suspeitos começaram a correr. Um deles era João Fernando, que estava com uma mochila nas costas e decidiu atirar em direção aos militares.

Ao fim da troca de tiros, a polícia constatou que ele carregava várias porções de drogas, quatro radiocomunicadores e empunhava o mesmo revólver calibre 38 que aparece nas imagens da tortura contra o morador.