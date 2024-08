TRE libera candidatura de Dr Furlan à reeleição

O prefeito tem 51 anos, é médico cardiologista e já foi deputado por três mandatos

Por SELES NAFES

A justiça eleitoral do Amapá liberou mais uma candidatura na disputa pela prefeitura de Macapá, desta vez do atual prefeito Dr Furlan (MDB).

O candidato encabeça a chapa da coligação Trabalhando pelo Povo, que reúne o MDB, PODE, PSD, PSB e o PRD.

Ao analisar do pedido de registro, o juiz Eduardo Navarro, da 10ª zona eleitoral, entendeu que não foi apresentada impugnação por partidos e nem pelo Ministério Público Eleitoral.

Ele avaliou que as legalidades foram preenchidas para deferimento da candidatura, além do candidato ter sido escolhido em convenção partidária. A decisão foi publicada ontem (26), mas é do dia 24.

Furlan tem 51 anos, é médico cardiologista, e tem como esposa a também médica Rayssa Furlan. Ele já foi deputado estadual por três vezes, todas pelo PTB, e foi eleito prefeito da capital em 2020. O vice será o administrador Mário Neto.

Foi o segundo pedido de registro deferido pelo TRE. No fim da semana passada Paulo Lemos (Psol) foi o primeiro candidato a prefeito de Macapá oficializado.