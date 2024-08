“Um sonho”, diz campeão sub-17 pelo AVT que vai defender o Amapá

Foram quatro partidas para definir os representantes do estado na etapa nacional nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, tanto no feminino quanto no masculino.

Por RODRIGO DIAS

Grandes emoções tomaram conta do ginásio e marcaram as finais do futsal nos Jogos Escolares do Amapá. Foram quatro partidas para definir os representantes do estado na etapa nacional nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, tanto no feminino quanto no masculino.

Nas partidas do sub-14, a E.E Barão do Rio Branco venceu a E.E São Joaquim por 3 a 0 no feminino. No masculino, a Escola Visconde de Mauá-SESI derrotou a E.E Ernesto Pereira por 3 a 2 nos pênaltis, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

No sub-17, as meninas da E.E José do Patrocínio superaram a E.E Alzira Lima dos Santos por 4 a 1. Entre os meninos, o time da E.E Alexandre Vaz Tavares derrotou a E.E Ernesto Pereira por 4 a 0. Nesta partida, um estudante-atleta chamou a atenção: Kayke Vitor, que completou 17 anos ontem e recebeu um presentão.

Kayke cursa o 3° ano na escola AVT e brilha nas quadras desde os 5 anos. Ele fez dois gols e deu uma assistência na final. Agora, vai viajar pela primeira vez.

“Meu sonho era ser campeão dos escolares. Nunca havia ganhado, este é o meu primeiro e único porque estourei a idade. Fiz muitos gols, 14 no campeonato todo. Vou viajar pela primeira vez. Só tenho a agradecer a Deus, minha mãe e ao meu pai que sempre estiveram comigo. Eu amo muito eles e faço tudo por eles”, disse chorando o adolescente.

Filho de uma dona de casa e de um professor, Kayke contou que valeu a pena sair todos os dias de sua casa no Infraero 1 para estudar e treinar. Agora, ele poderá persistir no seu objetivo de oferecer um futuro melhor para sua família.

O Campeonato Brasileiro de Futsal sub-17 acontecerá em setembro em Brasília (DF). Já os de 12 a 14 anos vão para o JEBs em Recife entre setembro e outubro. No Amapá, os jogos são coordenados pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).