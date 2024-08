Chegamos a um dos trechos mais famosos das Escrituras Sagradas, Mateus 4

O batismo não é garantia de que o cristão passará a ter uma vida tranquila. Com Jesus, por exemplo, após a imersão nas águas ele foi bombardeado por Satanás com tentações, mas Cristo usou a própria Bíblia contra ele numa grande batalha de argumentos. Tenha um feliz sábado (3) com o nosso Deus!