Vizinha salva amiga da fúria do ex usando uma cadeira; ele foi preso

Tentativa de homicídio ocorreu no fim de junho, e acusado estava com a prisão decretada

Da REDAÇÃO

Uma cadeira foi usada como escudo por uma mulher que conseguiu salvar a amiga da fúria do ex-companheiro. Ele tentou matar a vítima a facadas e acabou sendo preso por policiais da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCMM), no início da tarde desta terça-feira (13).

A tentativa de homicídio ocorreu no último dia 30 de junho. Por volta das 22h, a vítima estava na frente do bloco onde mora com os quatro filhos, no residencial São José, Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá.

Ela conversava com vizinhos quando foi surpreendida pelo ex-companheiro armado com uma peixeira. Uma vizinha e amiga usou uma cadeira para defender a vítima de Elizeu Barbosa, de 47 anos, que tentou golpeá-la várias vezes. Sem conseguir matar a ex, Elizeu fugiu em uma motocicleta.

O acusado já tinha recebido duas medidas protetivas para se manter afastado da ex-companheira. De acordo com a vítima, ele não aceita o fim do relacionamento.

A pedido da delegada Marina Guimarães, a justiça decretou a prisão preventiva. Ele foi preso no início da tarde de hoje, numa padaria no Marabaixo.

O caso segue sob investigação. Ele deverá responder pelos crimes de tentativa de feminicídio e pelo descumprimento da medida protetiva.