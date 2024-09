Marcos 7 nos ensina uma lição sobre viver no anonimato no momento certo

A busca pela fama nas redes sociais tem sido um problema. Alguns arriscam até a própria vida. Outras aprendem a viver de aparências, apenas para ter a aprovação do público. Jesus ignorou esse sentimento, e fez questão do anonimato em muitos episódios. Veja a meditação em Marcos 7 e tenha uma ótima terça-feira (3) com nosso Deus!