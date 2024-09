Acusado confessa que matou namorada com ‘mata-leão’

Os dois eram namorados, mas vinham se encontrando às escondidas; família da vítima era contra relacionamento

Por SELES NAFES

O jovem preso pela morte da namorada em Laranjal do Jari, município a 268 km de Macapá, confessou em depoimento que aplicou um ‘mata-leão’ na vítima até ela morrer. A perícia apontou que o golpe foi tão forte que quebrou ossos debaixo do maxilar da menina, que teve o corpo encontrado ontem (13) pela polícia depois de quase uma semana de buscas.

Jamilssa Lobato, de apenas 17 anos, teve o corpo encontrado num terreno baldio atrás de uma UBS no bairro do Agreste. Ela saiu da Escola Estadual Mineko Hayashida, por volta das 17h30, em companhia de Emerson Gabriel, de 24 anos.

Câmeras de segurança particulares viradas para a rua ajudaram a polícia a montar todo o trajeto feito pelo casal de bicicleta, até o local do feminicídio.

As imagens mostram que ela estava tranquila, inclusive sentada no varão na bicicleta. A Polícia Civil apurou que a família de Jamilssa era contra o relacionamento, principalmente pelo histórico violento do jovem que já tinha uma medida protetiva por agressão a uma ex-companheira.

“Eles eram namorados, mas vinham se encontrando às escondidas”, explicou ao Portal SN, neste sábado (14), o delegado José Amauri, da Delegacia de Infância e Juventude de Laranjal do Jari, responsável pelas investigações.

Emerson Gabriel, que vinha colaborando com a polícia durante as buscas, fugiu logo após o corpo ser encontrado. Já com a prisão temporária decretada (5 dias), ele foi preso em flagrante no município de Almeirim (PA), com uma sacola de roupas.

Celular

Em depoimento, ele confessou o crime e alegou ter visto alguma mensagem que não gostou no celular da jovem.

“Ele a pegou na escola e levou para a casa dele, onde eles tiveram uma discursão. A vizinhança relata isso. Em seguida, foram para o local onde ele a mataria, um lugar que fica a cerca de 500 metros da casa da vítima”, explicou o delegado.

Analisando as câmeras, os investigadores puderam ver eles chegando próximo do local da morte, por volta das 18h40. Depois de alguns minutos, é possível ver Emerson voltando sozinho na bicicleta. A partir daí, a polícia decidiu concentrar as buscas nas redondezas até que o corpo foi localizado.

A polícia aguarda decisão judicial sobre um pedido de prisão preventiva (sem prazo determinado). Emerson Gabriel ainda não foi encaminhado para audiência de custódia.