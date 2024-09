Acusado de roubos em série é capturado

Suspeito teve a prisão preventiva decretada e foi levado para o Ciosp do Pacoval

Nesta sexta-feira (27), a Polícia Civil do Amapá prendeu preventivamente um homem de 21 anos, suspeito de uma série de roubos cometidos em janeiro de 2024 nos bairros Jardim Felicidade II e Novo Horizonte, em Macapá.

O suspeito também é investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em julho de 2023 no bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, quando desferiu vários disparos de arma de fogo contra uma vítima.

De acordo com as investigações, o suspeito, considerado de alta periculosidade, vinha sendo procurado há meses. A Delegacia Especializada nos Crimes contra o Patrimônio (DECCP) instaurou diversos inquéritos contra ele.

Na manhã desta sexta-feira, os agentes da Polícia Civil conseguiram efetuar a prisão preventiva do indivíduo no Distrito do Curiaú.

Segundo o delegado Leandro Vieira Leite, responsável pela operação, a captura do criminoso representa um grande alívio para a sociedade local, que estava aterrorizada com suas ações.

“Esse criminoso, de alta periculosidade, foi preso preventivamente na data de hoje graças ao esforço dos nossos policiais, que incansavelmente estavam à sua procura”, afirmou Leite.

O delegado destacou ainda que a prisão do suspeito é um passo importante para restaurar a segurança nos bairros afetados, onde os moradores estavam preocupados com a recorrência de roubos e a violência associada ao criminoso.

O detido será encaminhado à audiência de custódia, e possivelmente encaminhado ao Iapen.