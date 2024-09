Adolescente atira contra policiais em área ribeirinha e acaba morto no confronto

Caso ocorreu no Bairro Elesbão, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente suspeito de integrar uma facção criminosa morreu baleado ao confrontar policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA) durante a Operação Protetor, ocorrida na tarde desta segunda-feira (16), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

As informações repassadas às forças de segurança indicavam que, no bairro Elesbão, em uma passarela localizada às margens do Rio Amazonas, um grupo estaria exibindo armas de fogo e se preparando para atacar rivais na ilha de Santana.

Ao avistarem as viaturas, os suspeitos começaram a correr. Um deles abandonou uma bicicleta e entrou em uma casa. Houve acompanhamento tático e, dentro do imóvel, os policiais relataram ter sido atacados a tiros.

Após o confronto, o Samu foi acionado e confirmou o óbito de Antônio Caio Santiago, de 16 anos. Além da arma usada contra a polícia, o capitão Bryan Fonseca informou que a perícia recolheu outro revólver, encontrado dentro de uma mochila. Os demais criminosos conseguiram fugir.

A ação contou com o apoio do serviço de inteligência da PM, da Companhia Especializada de Radiopatrulhamento Motorizado (CERPM) e da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp.