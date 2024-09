Adolescente é apreendido com pistola que já teria sido usada para matar 3 em Santana

Jovem foi apreendido no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um jovem de 16 anos já investigado por tentativa de homicídio foi flagrado com uma arma de fogo que pode já ter sido usada para matar pelo menos três pessoas no município de Santana, a 17 km de Macapá, onde a apreensão ocorreu, no bairro Nova Brasília, na manhã desta terça-feira (10).

De acordo com o delegado Rômulo Viegas, da 1ª DP de Santana, a polícia já estava em busca do suspeito quando ele foi avistado em via pública e abordado.

Durante a abordagem, o jovem confessou o envolvimento na tentativa de homicídio, afirmando ainda que a arma encontrada em sua residência, uma pistola de calibre 380 com 13 munições, havia sido utilizada em pelo menos três homicídios recentes na região de Santana.

Além da pistola, foram encontradas porções de drogas no local.

“A equipe da 1ª DPS já estava em busca deste suspeito, e hoje ele confessou ter praticado a tentativa de homicídio e que estava com a arma em casa. A arma já havia sido usada em três homicídios recentes”, declarou o delegado.

A ação policial contou com o apoio da 2ª DPS e de agentes da “Operação Protetor”, que têm atuado no combate à criminalidade em Santana.