Amapá ganha centro de armazenamento e produção de grãos deve dobrar até 2025

O senador Randolfe Rodrigues anunciou que a primeira fase do projeto contará com um investimento de R$ 3,5 milhões.

O Amapá deve dobrar a sua produção de grãos com a construção do 1º Centro de Armazenamento da Produção Agrícola.

O senador Randolfe Rodrigues anunciou, nesta quarta-feira (18), que a primeira fase do projeto contará com um investimento de R$ 3,5 milhões, montante que será aplicado na aquisição de equipamentos e na construção de um silo na zona norte de Macapá. A previsão de conclusão é para o início de 2025.

A cerimônia, em Macapá, de anúncio contou com a presença de representantes da Associação dos Produtores Rurais do Amapá (APRAP), do Governo do Estado, do Incra e de diversos produtores rurais. Durante o evento, foi destacada a relevância da obra para o desenvolvimento agrícola do Amapá, que há anos enfrenta dificuldades com o armazenamento de grãos.

De acordo com o presidente da APRAP, Renan Massoni, o novo centro de armazenamento promete revolucionar o setor, com a expectativa de dobrar a produção de grãos no estado. Além disso, a construção do silo deve facilitar o escoamento e a exportação da produção local, colocando o Amapá em uma posição de destaque no cenário agrícola nacional.

“O centro vai atender todo o setor produtivo do estado, garantindo melhores condições de armazenamento e impulsionando o aumento da produção e exportação de grãos”, afirmou Massoni.

Com a conclusão do projeto, o Amapá deve atingir um novo patamar de desenvolvimento rural.

Outro ponto discutido durante o encontro foi a regularização de terras, uma questão crucial para o avanço da agricultura no estado. Produtores aproveitaram a ocasião para dialogar com o Incra sobre a necessidade de acelerar o processo.

O senador Randolfe Rodrigues se comprometeu a agendar uma audiência com o ministério responsável para tratar do tema.