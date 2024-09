Amapá registra queda de 33% nos crimes violentos até setembro

Integração das forças de segurança é apontada como fator que influenciou nas estatísticas

Da REDAÇÃO

O Amapá alcançou uma redução significativa de 33% no número de mortes violentas até setembro de 2024, comparado ao mesmo período de 2023. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 174 pessoas foram vítimas de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em 2024, contra 259 no mesmo período de 2023, resultando num saldo positivo de 85 vidas.

Entre as ocorrências estão homicídios, latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de morte. A maior redução foi registrada nos homicídios dolosos, que caíram cerca de 29%, com 166 vítimas em 2024, em comparação com 232 em 2023.

Além disso, houve uma queda de 85% nos casos de lesões corporais seguidas de morte.

O destaque para a redução dos crimes violentos é atribuído ao foco do governo do estado no combate às facções criminosas, aliado a investimentos em tecnologia e inteligência policial.

A integração das forças de segurança, somada ao aumento do efetivo da Polícia Militar, Civil, Científica e Penal, e à nomeação de novos agentes concursados, foram elementos fundamentais para a melhoria dos índices de criminalidade.

O número de veículos e equipamentos triplicou em quase dois anos de gestão, o que permitiu uma maior presença policial e um combate mais efetivo às ações criminosas. A redução nos índices de violência foi verificada em 13 dos 16 municípios do estado, refletindo o sucesso das operações e estratégias implementadas.

O secretário de Segurança Pública, José Neto, ressaltou que o Amapá se destacou nacionalmente, sendo o segundo estado com maior redução no CVLI, de acordo com dados do Ministério da Justiça.

Nos primeiros seis meses de 2024, o estado já havia registrado uma redução de 32% nos crimes violentos em relação ao mesmo período de 2023, com tendência de queda contínua até o final do ano.