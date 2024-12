Amapá retoma emissão de vistos para Guiana Francesa

Encontro ocorreu na Escola Estadual Professora Marly Maria e Souza da Silva, em Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O governador do Amapá, Clécio Luís, juntamente com o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, oficializou o retorno do serviço de emissão de vistos para a Guiana Francesa diretamente em Macapá. O anúncio, feito durante uma cerimônia na Escola Estadual Professora Marly Maria e Souza da Silva, em Macapá, nesta segunda-feira (9), marca um importante avanço nas relações diplomáticas entre o Brasil e a França, especialmente para as populações do Amapá que mantêm vínculos com o território francês.

O retorno do serviço de visto no Amapá era aguardado com ansiedade pelos brasileiros que precisam atravessar a fronteira para visitar familiares, estudar ou realizar negócios na Guiana Francesa. Anteriormente, quem necessitava desse serviço tinha que se deslocar até Brasília, o que gerava custos elevados e dificultava o processo, sobretudo para pessoas com menos recursos. O governador Clécio Luís destacou o impacto positivo dessa mudança.

“Hoje será lembrado como o dia em que o próprio embaixador trouxe em mãos o equipamento que vai nos permitir fazer a biometria para vistos aqui no Amapá”, ressaltou.

Com a reinstalação do serviço, será possível realizar o processo de biometria localmente, eliminando a necessidade de viagens para a capital federal. O governador também enalteceu a importância da cooperação entre os governos brasileiro e francês, ressaltando o apoio da bancada federal amapaense, em especial aos senadores Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre, no processo de retomada da emissão de vistos.

O embaixador francês explicou que, para quem deseja visitar a Guiana Francesa, seja para fins familiares, educacionais ou comerciais, o visto terá uma tarifa única de cerca de 60 euros, o equivalente a aproximadamente 400 reais. Dependendo da necessidade, o visto poderá ter validade de três a seis meses, facilitando o trânsito daqueles que viajam com frequência.

Além do retorno da emissão de vistos, o evento também celebrou outros marcos da cooperação entre o Amapá e a França, como a assinatura do acordo Selo Label Francês, que promoverá a formação de professores e o ensino da língua francesa em 150 escolas públicas do estado.

A Escola Professora Marly Maria e Souza da Silva, local da cerimônia, foi premiada pelo projeto FrancEcolab, que incentiva a proteção ambiental através da cooperação cultural e linguística entre os dois países.

A retomada da emissão de vistos faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento das relações diplomáticas entre o Amapá e a Guiana Francesa, articulada desde 2023. Segundo Clécio Luís, esses acordos têm gerado benefícios econômicos, culturais e sociais para ambos os lados da fronteira, consolidando o desejo compartilhado de crescimento e cooperação.

“Essa medida representa um avanço significativo para a população amapaense, que, além de ter o trânsito facilitado para o país vizinho, também se beneficia da ampliação de laços educacionais e culturais com a França, reforçando o nosso desenvolvimento e a integração com a Guiana Francesa”, completou o governador.

O endereço onde funcionará o serviço de emissão de vistos será divulgado em breve.