Amapaense Wanna Brito brilha e conquista medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Paris

A conquista veio na prova de arremesso de peso F32, com incríveis 7,89 metros.

Por RODRIGO DIAS

Em um feito histórico e emocionante, a amapaense Wanna Brito elevou o nome do Amapá ao conquistar sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos. Nesta quarta-feira (4), ela subiu ao pódio em Paris, garantindo a prata e entrando para a história como a primeira paratleta do estado a alcançar essa façanha.

A jornada de Wanna foi marcada por superação e determinação. Após um 5º lugar no arremesso de club, ela voltou à competição com garra e determinação na prova de arremesso de peso F32. E o resultado foi incrível: com um arremesso de 7,89 metros, Wanna quebrou seu próprio recorde e garantiu sua tão sonhada medalha.

Em uma disputa acirrada, Wanna ficou apenas 11 centímetros atrás da ucraniana Anastasiia Moskalenko, que levou o ouro com 8,0 metros. A russa Evgeniia Galaktionova completou o pódio, com 7,72 metros. A prova reuniu 13 mulheres, cada uma dando seu melhor, mas foi Wanna que roubou a cena com sua performance impressionante.

No currículo, Wanna já acumula os títulos de campeã mundial de atletismo em Kobe, no Japão, e a medalha de ouro na mesma prova no Parapan-Americano de Santiago, em 2023.