Após desistências, PT desautoriza apoio a adversários em 2 municípios

Zé Luís, presidente da Executiva Regional do PT. Em Cutias, legenda apoiará Frank Rocha, e em Ferreira Gomes Alessandro Brazão

Por SELES NAFES

O Partido dos Trabalhadores (PT) do Amapá desautorizou o apoio de seus membros a candidatos de outros partidos nas eleições municipais de 2024, após desistências de candidatos da legenda nos municípios de Cutias e Ferreira Gomes. A decisão foi formalizada pela Comissão Executiva Estadual em resolução aprovada virtualmente no último dia 28 de setembro. Clique aqui para ver o que o presidente regional do PT, Zé Luís, falou a respeito.

A medida foi tomada após os candidatos Sérgio Alves, em Cutias, e o professor Giro, em Ferreira Gomes, ambos concorrentes a prefeito pelo PT, gravarem vídeos anunciando a retirada de suas candidaturas em apoio a adversários políticos. Sérgio Alves declarou apoio a Júnior Mourão (PL) em Cutias, e o professor Giro manifestou apoio a Valdo Isacksson (PSB), em Ferreira Gomes. Ambos os anúncios foram feitos sem consulta ou aprovação dos diretórios municipal e estadual do partido. LEIA AQUI A RESOLUÇÃO DO PT

A resolução enfatiza que o PT do Amapá considera esses atos como desrespeito ao rito partidário e aos interesses da legenda, que possui seus próprios candidatos aliados nas respectivas localidades. Em Cutias, o PT apoia Frank Rocha (União), enquanto em Ferreira Gomes, o apoio é para Alessandro Brazão (União).

A Comissão Executiva Estadual reafirmou que qualquer apoio a Júnior Mourão ou Valdo Isacksson por parte de dirigentes, filiados ou candidatos do PT será passível de sanções estatutárias. No entanto, a resolução libera os filiados do partido para apoiar os candidatos Frank Rocha e Alessandro Brazão, caso as candidaturas do PT não sejam mantidas nos dois municípios.

A desautorização formal reflete a tentativa do partido de manter a unidade interna e garantir o alinhamento com as decisões nacionais e estaduais, especialmente em um cenário político competitivo. A decisão ocorre em um momento delicado, em que o PT busca consolidar sua presença nas prefeituras do interior do estado, apesar das adversidades e disputas locais.

A Comissão Executiva Estadual do PT/AP também reiterou que detém a responsabilidade de deliberar sobre as candidaturas nos municípios do estado, com exceção da capital, Macapá.