Após erro grosseiro em questionário, pesquisa é barrada pela justiça eleitoral

Por SELES NAFES

A justiça eleitoral proibiu a divulgação de uma pesquisa de intenção de votos no município de Itaubal, a 140 km de Macapá, nesta segunda-feira (2), que teria falhas graves no questionário, capazes de interferir no resultado do levantamento.

A pesquisa foi realizada pelo instituto F5, com entrevistas realizadas entre os dias 23 e 27 de agosto. Os dados levantados deram uma ampla liderança para Jaissom (União), com 63,6% das intenções de votos, contra 19,5% de Teco (MDB).

A pesquisa chegou a ser registrada no Tribunal Regional Eleitoral, que tem a missão de apenas analisar dados da empresa, e não de checar a metodologia empregada pelo instituto.

No entanto, a coligação Unidos por Itaubal Melhor (MDB-PSD), do candidato Teco, ajuizou ação de impugnação de pesquisa apontando falhas no questionário. Apesar de se tratar de Itaubal, havia uma pergunta sobre a eleição em Tartarugalzinho, e que ainda citava o candidato Bruno Mineiro, atual prefeito e candidato à reeleição por lá.

“Não há dúvida que o erro do formulário prejudica a percepção dos eleitores sobre os candidatos do Município e isso tem grande aptidão para gerar resultados distorcidos da pesquisa, com potencial de prejudicar o candidato, especialmente considerando o contexto eleitoral em que a exatidão das informações é crucial para a lisura do pleito”, avalia o juiz Eduardo Navarro, da 10ª Zona Eleitoral.

O magistrado concedeu uma liminar determinando a suspensão da divulgação da pesquisa, sob pena do pagamento de R$ 50 mil em multa. Ele mandou notificar a empresa para prestar esclarecimento no prazo de dois dias.