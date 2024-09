Após orações, estudante desenganada pelos médicos acorda e deixa UTI

A jovem Grazielly foi atropelada enquanto seguia de bicicleta para a escola, em Santana, a 17 km de Macapá. A mãe nunca perdeu a fé.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

“Quando temos fé em Deus, tudo que sonhamos se torna possível.” Essas palavras, carregadas de esperança, foram o alento de Anny Mendes, mãe da adolescente Márcia Grazielly Mendes dos Santos, de 16 anos, que recebeu a notícia que tanto aguardava:

A jovem acordou e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá. Grazielly foi atropelada enquanto seguia de bicicleta para a Escola Estadual José Barroso Tostes, no Centro de Santana, a 17 km de Macapá, na tarde do dia 6 de agosto.

Uma semana após o acidente, os médicos informaram à família que a situação era irreversível. No entanto, Anny não perdeu a fé e mobilizou uma corrente de orações, inclusive dentro do hospital.

E foi como um milagre. Grazielly reagiu. Mesmo com sérias lesões — edema cerebral, fraturas na clavícula e perna, além de uma cirurgia delicada — a adolescente surpreendeu a todos. Ela abriu os olhos, uma pequena vitória no meio de tantas incertezas.

Embora tenha aberto os olhos, a adolescente apresenta limitações e ainda não se movimenta. A mãe explicou:

“Ela está em coma vigil, uma condição em que a pessoa abre os olhos, mas não reconhece ninguém e não se move. Coloco vídeos para ela assistir, e ela presta atenção, mas não responde quando a chamamos. Ela deixou a UTI na tarde de terça-feira, 3 de setembro, e foi transferida para a UCPL do mesmo hospital, uma enfermaria de reabilitação que trata pacientes com necessidade de cuidados prolongados, com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Estamos confiantes na medicina e, principalmente, em Deus. Sabemos que o processo é delicado e lento, mas vamos vencer”, disse Any, com fé e esperança mais fortalecidas.

Após compartilhar a melhora da filha, ela fez um pedido especial:

“Aos amigos e familiares da Grazy, estamos recebendo vídeos com mensagens para mostrarmos a ela. Isso é uma grande ajuda no estímulo diário da sua reabilitação. Podem me enviar no privado. Vamos continuar com nossas orações e enviando boas energias. Obrigada a todos”, escreveu.

O contato dela é (96) 98424-3267. A família pede que a sociedade continue torcendo pela recuperação da jovem, que sonha em ser médica.