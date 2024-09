Após roubo de celular e furto de moto, um assaltante morre e outro fica ferido

Dupla fugiu de motoqueiros, mas encontrou patrulha da PM no Bairro Perpétuo Socorro.

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante morreu e outro foi preso após troca de tiros com policiais militares do 6º Batalhão, no início da noite desta quarta-feira (18), no Bairro Perpétuo Socorro, em Macapá.

A dupla havia acabado de roubar um celular e, ao fugir em uma motocicleta furtada, foi perseguida por um grupo de motoqueiros.

O que os ladrões não sabiam era que estavam fugindo em direção a uma equipe de radiopatrulha. A perseguição, que começou no Bairro Laguinho, terminou quando os criminosos caíram da moto, já próximos à feira do Igarapé das Mulheres.

Ferido, um dos bandidos, identificado como Jorgeelson dos Santos Lemos, de 43 anos, decidiu se entregar aos policiais, enquanto seu comparsa, ainda não identificado, invadiu o quintal de uma residência. Lá, segundo a polícia, ele optou pelo confronto armado e acabou morto. O óbito foi confirmado no local pelo Samu.

A motocicleta usada na fuga havia sido furtada horas antes, e a ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança. Segundo a polícia, nas imagens quem aparece é Jorgeelson, que já tinha passagens por crimes de lesão corporal, furto e roubo.