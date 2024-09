Aprovado PL que estimula inserção de pessoas em situação de rua no mercado de trabalho

Proposta é de autoria da deputada estadual Aldilene Sousa (PDT)

A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) aprovou um projeto de lei de autoria da deputada Aldilene Souza (PDT), que busca promover a inserção de pessoas em situação de rua no mercado de trabalho. O projeto agora segue para a sanção do governador Clécio Luís (SD), responsável pela aprovação final.

O objetivo central da proposta é oferecer capacitação profissional e criar mecanismos para integrar essa população vulnerável ao mercado formal de trabalho, proporcionando a elas a chance de recuperar a dignidade e a cidadania.

“Além de moradia e alimentação dignas, é essencial oferecer oportunidades concretas de trabalho. Este projeto vai garantir inclusão e transformar vidas de forma significativa”, justificou a deputada Aldilene Souza.

A proposta visa combater a exclusão social e econômica enfrentada pelas pessoas em situação de rua, fornecendo não apenas qualificação, mas também suporte para a inserção em vagas formais de emprego.

A expectativa é que o projeto, uma vez sancionado, tenha um impacto positivo na redução das desigualdades e no fortalecimento da economia local, ao integrar essa população marginalizada no mercado produtivo.

Agora, o governo estadual deve avaliar o projeto e, caso sancionado, dará início à implementação de programas específicos voltados para essa finalidade, com o apoio de entidades públicas e privadas.