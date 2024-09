Armado com duas facas, ladrão é morto ao invadir casa de militar da reserva

Caso ocorreu nesta madrugada de quarta-feira (25), no Bairro Jardim Felicidade II, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão foi morto com um tiro na cabeça após invadir a residência de um bombeiro aposentado, na madrugada desta quarta-feira (25), no Bairro Jardim Felicidade II, zona norte de Macapá. O caso aconteceu por volta das 3h30.

O ladrão ainda não foi identificado. Na garagem, havia dois carros. Segundo informações da polícia, o ladrão já havia aberto a porta traseira da picape Hilux e estava mexendo no interior quando foi surpreendido pelo proprietário da casa.

De acordo com o delegado Leonardo Leite, titular da Delegacia de Homicídios, a chave da caminhonete foi encontrada no chão da área externa da casa, indicando que o criminoso já a havia subtraído da residência, cujo acesso se deu por uma porta destrancada.

Para o delegado, o criminoso, que estava armado com duas facas – uma maior e outra menor – possivelmente pretendia usar de violência caso fosse necessário. O militar reagiu com um disparo que resultou na morte do homem. A Polícia Científica foi acionada para analisar a cena do ocorrido e remover o corpo do invasor.

O bombeiro aposentado não estava no local no momento da chegada da polícia, mas já agendou sua apresentação voluntária para prestar depoimento. Por conta disto, muito provavelmente ele responderá em liberdade, segundo informou o delegado Leonardo Leite.

“Ladrão precavido”

Durante a ocorrência houve um fato curioso: ao chegar ao local, o ladrão trancou a bicicleta em que se deslocou até lá com uma corrente e um cadeado, em frente à casa do vizinho ao lado, aparentemente para evitar que ela fosse furtada. O delegado Leonardo Leite destacou o comportamento inusitado do bandido.

“É um bandido precavido… ele quer subtrair a casa dos outros, mas não quer que o seu bem que ele utilizou para chegar até o local seja subtraído”, comentou.