Armas recuperadas após furto de empresa de vigilância estavam com faccionados;

Suspeitos foram presos nas proximidades da Feira do Pescado, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma operação conjunta das Polícias Militar e Civil do Amapá resultou na recuperação de três das nove armas furtadas do cofre de uma empresa de segurança localizada no Bairro Laguinho, região central de Macapá.

As armas estavam em posse de três suspeitos ligados a facções criminosas, presos na noite deste domingo (29), durante a Operação Protetor nas proximidades da Feira do Pescado, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste da capital.

De acordo com o delegado Celso Pacheco, além das nove armas , foram furtadas mais de cem munições. O crime ocorreu durante a madrugada de domingo, mas só foi descoberto pelos funcionários da empresa pela manhã, quando notaram que as portas do escritório haviam sido arrombadas.

A polícia não divulgou os nomes dos presos, mas confirmou que todos eles pertencem a uma facção criminosa que atua no Amapá.

O tenente-coronel Iram Andrade, comandante do 6º Batalhão, afirmou que o furto foi planejado e orquestrado por pessoas com informações privilegiadas. Ele garantiu que as forças de segurança pública estão empenhadas em recuperar as demais armas e munições.

“As armas que recuperamos estavam com faccionados, o que indica que o crime organizado está envolvido. Continuamos com diligências para localizar as outras seis armas, que podem ser usadas contra as forças de segurança ou a sociedade”, afirmou o comandante.