Assaltante que teve o braço quebrado por facção após roubo é preso

O assalto e o castigo ocorreram na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 21 anos foi preso pela equipe da 9ª DP (Zerão) de Macapá identificado como o assaltante que, após roubar pertences de uma mulher no bairro, foi punido pela facção criminosa instalada na região.

O acusado, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi preso no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá, nesta quinta-feira (5). Segundo a polícia, o assalto teria ocorrido que no dia 11 de junho deste ano, por volta de 6h20, no Bairro Zerão. Ele teria abordado a vítima com uma faca, e sob ameaças de morte levou os pertences dela.

O delegado Nixon Kenedy, da 9ª DP, disse que o infrator teria procurado a vítima após o crime e feito ameaças caso ela fosse à delegacia. Ainda segundo o delegado, além da polícia, o crime também chegou ao conhecimento das lideranças da facção.

Por isso, o infrator foi punido pela facção com uma sessão de espancamento, que resultou na fratura do seu braço esquerdo.

O delegado afirmou que o “castigo” imposto pela facção também está sendo investigado.