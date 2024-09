Assaltantes enterraram documentos e cartões de vítima em quintal, diz polícia

Crime ocorreu em Macapá, mas acusados foram presos no interior do Estado do Amapá.

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (26) no interior do Amapá, acusados pelo latrocínio (roubo seguido de morte) de um motorista de aplicativo, assassinado na capital, Macapá. A ação policial foi executada pelas equipes das Delegacias de Polícia Interestadual (Polinter) e de Calçoene.

O crime ocorreu no dia 15 de junho, quando um homem de 38 anos, motorista de aplicativo, foi brutalmente assassinado no Ramal do Lobo, no Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Segundo as investigações, os criminosos solicitaram uma corrida via aplicativo e, ao chegarem a um local isolado, mataram a vítima com diversos golpes de faca no pescoço. Após o crime, eles roubaram o veículo e esconderam o corpo em uma área de matagal.

A investigação inicial foi conduzida pela Delegacia de Homicídios, que identificou o crime como um latrocínio. A partir desse ponto, a Polinter assumiu o caso, conseguindo identificar os envolvidos. O carro roubado foi encontrado no município de Calçoene, a cerca de 350 km de Macapá, e devolvido à família do motorista.

Na operação de quinta-feira, um dos mandados de prisão foi cumprido em Calçoene, o outro foi em Macapá. Durante a prisão na capital, os policiais descobriram que os documentos e cartões de crédito da vítima estavam enterrados no quintal de um dos investigados, reforçando as provas contra os suspeitos.

Ambos os acusados agora aguardam audiência de custódia. Os nomes deles não foram divulgados pelas autoridades.