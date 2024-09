Assassino de João Vitor vai para o Iapen

Ailton Carvalho Sena, de 25 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do assaltante que roubou e matou o estudante João Vítor Garcia, de 15 anos, após ele sair da aula na Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares, na região central de Macapá. O crime, de grande comoção popular, ocorreu na manhã última segunda-feira (9), na Praça Nossa Senhora da Conceição, próximo do estabelecimento de ensino, no Bairro do Trem.

Ailton Carvalho Sena, de 25 anos, preso na terça-feira (10) pelo Bope na zona leste de Macapá deve ir para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), ainda nesta quarta-feira (11). A decisão foi do juiz plantonista Diego de Souza Sobral em audiência de custódia.

Desde o crime, a polícia iniciou uma grande campanha para identificar o criminoso com a ajuda da população, divulgando hoje as imagens do bandido fugindo com a bicicleta de João Vitor.

O estudante foi ferido gravemente com golpes de faca ao defender duas amigas durante o roubo na praça, no bairro do Trem. Vitor levou dois golpes de faca no peito e morreu ao dar entrada no Hospital de Emergência de Macapá.

O bandido fugiu levando celulares e a bicicleta dele. A faca do crime foi deixada no local.

Na casa de Ailton Sena a polícia achou as roupas, o sapato e a blusa usadas pelo criminoso durante o latrocínio, e a capinha de celular de uma das vítimas.

Após a prisão, Ailton confessou o crime e alegou ter vendido a bicicleta de João Vítor no caminho de casa após o roubo.