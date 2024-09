Atleta morre após capotamento em trecho de alto risco da BR-156

Acidente ocorreu na BR-156, próximo a uma das pontes do Rio Vila Nova, no sentido Jari/Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a identidade do motorista que morreu em um grave acidente de trânsito na tarde do último domingo (29), no interior do Amapá. Trata-se do jogador profissional de handebol Vinicius Patreze Braga, de 36 anos.

Segundo a PRF, por volta das 13h, o veículo modelo Onix perdeu o controle na altura do KM-205 da BR-156, próximo a uma das pontes do Rio Vila Nova, no sentido Jari/Macapá.

O trecho é conhecido pelo alto risco, devido à pista de piçarra e a uma grande ladeira. O carro saiu da estrada, colidiu com um barranco e capotou. Vinicius ficou preso nas ferragens e morreu no local.

Outros ocupantes do veículo foram socorridos e levados ao hospital. Entre eles, Maria Antônia Coelho Nunes, 22 anos, e Paulo Victor Sousa Cruz, 23 anos, foram identificados.

Nas redes sociais, houve grande comoção pela morte de Patreze. Atualmente, o atleta pelo time da AABB. A Federação de Handebol do Amapá emitiu uma nota de pesar e solidariedade a familiares e amigos da vítima.