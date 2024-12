Ausente de julgamento, acusado de homicídio é condenado

Crime ocorreu no ano de 2017, na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O Tribunal do Júri de Santana, município a 17 km de Macapá, condenou Adimelkson Moraes de Sousa a 14 anos de prisão por homicídio qualificado e corrupção de menores. O julgamento ocorreu na terça-feira (10).

O crime, ocorrido em 2017, vitimou Ronilson Felipe de Paes, de 23 anos. Na ocasião, o acusado contou com a participação de dois menores na execução do ato.

De acordo com o inquérito policial, no dia 20 de setembro de 2017, no Bairro Provedor II, Adimelkson assassinou Ronilson com tiros, motivado pelo roubo de um celular. Ao tentar recuperar o aparelho, o acusado teria sido ameaçado pela vítima.

O júri, após ouvir o depoimento de testemunhas, reconheceu as provas do inquérito e concluiu que houve uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os disparos foram feitos pelas costas.

Adimelkson Moraes de Sousa não compareceu ao julgamento, e a Justiça deverá expedir um mandado de prisão para que a pena seja cumprida.