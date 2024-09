Bolha inflável, jogos de realidade virtual: a diversão gratuita na Expofeira

Jogos que incentivam o empreendedorismo ou convidam para roteiros turísticos fazem sucesso no Parque de Exposições

Por RODRIGO DIAS

Além de palcos com shows locais e nacionais e centenas de estandes de negócios, em 2024 a 53ª Expofeira do Amapá conta no espaço de 330 mil metros quadrados com várias opções de entretenimento e lazer gratuitos.

Quem passa pela Arena Sebrae, logo se depara com uma Bubble House, uma estrutura inflável em formato de bolha que, de maneira lúdica, busca proporcionar uma experiência divertida e que incentive os visitantes a se engajarem de forma ativa com conceitos do empreendedorismo.

A confeiteira Clara Araújo levou a filha Emanuelle Vitória de 9 anos. As duas aproveitaram para conhecer de tudo um pouco e caíram na brincadeira.

“Esse ano tá bem legal e organizado. Tudo asfaltado e sem poeira. Essa bolha chama a atenção, as crianças quando olham já querem brincar e a gente já entra na brincadeira junto. Tá dando pra se divertir sem gastar. Gostei bastante”, opinou Clara, ao sair da bolha.

Segundo o monitor Jordan Assunção, a dinâmica da Bolha Inflável consiste na pessoa sortear um card com uma das 10 características do empreendedor. Depois, entra na estrutura e tenta encontrar a mesma palavra. Achando, ganha brindes ou até uma capacitação do Sebrae.

“Aqui a pessoa aprende brincando. Achando a palavra com sua competência, o visitante ganha brindes ou até uma capacitação do Sebrae”, explicou o monitor.

No mesmo ambiente, há a imersão em roteiros turísticos com foco em duas dinâmicas diferentes. Essa atividade conta com um jogo de tabuleiro, que visa explorar os destinos turísticos do Amapá, e também a realidade virtual, que é uma navegação de caiaque por sete minutos para conhecer seis destinos turísticos amapaenses.

Com o jogo Mestre dos Negócios, baseado na série de filmes Star War, a pessoa pode ter uma experiência de realidade virtual, no qual o participante irá para outra galáxia e enfrentará as principais dificuldades do mundo dos negócios com um sabre de luz.

“Vim com minhas amigas do trabalho. Bem interessante essa tecnologia, nunca tinha participado de um jogo desse, é bem realista mesmo, gostei. Têm muitas coisas aqui. A minha amiga disse que viu um brinquedo desse no sul que custava R$ 40 por 15 minutos e aqui é de graça, achei bacana”, comentou o técnico de enfermagem Plínio Pena.

Já na área da Secretaria de Estado da Educação, há muitas opções para aprender brincando. Paulo Henrique Neves veio de Itaubal e aproveitou para participar de um jogo que envolve a dança com as amigas.

“É bom ter esses ambientes gratuitos, a gente aproveita bastante além de aprender sobre muitos assuntos. Estou gostando do evento este ano, são muitas opções em diversos segmentos”, falou.