Brasileiro é preso ao atravessar a ponte binacional com arma e munições ilegais

Da REDAÇÃO

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal ao entrar no Brasil pela Ponte Binacional que liga a Guiana Francesa ao município de Oiapoque, a 590 km da capital do Amapá. A prisão foi feita na manhã desta quarta-feira (11) durante uma operação de controle de fronteira, quando os agentes federais abordaram o veículo do suspeito e encontraram uma arma de fogo e munições ilegais.

Ao ser questionado pela equipe, o motorista confirmou que transportava munições no banco de trás do carro. Além disso, ao ser indagado se havia armas no veículo, ele admitiu que possuía uma espingarda calibre 12. Durante a vistoria, os policiais federais apreenderam 19 cartuchos de calibre 12, além da espingarda de mesmo calibre.

O homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de armas de fogo e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque, onde foram realizados os procedimentos de praxe, incluindo a lavratura do auto de prisão em flagrante e o encaminhamento do material apreendido para perícia técnica.

Ele acabou autuado em flagrante por tráfico internacional de armas. Ele aguardará audiência de custódia. A pena para tráfico internacional de armas é de até 16 anos de reclusão.