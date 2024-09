Caçadores profissionais são presos no Parque do Tumucumaque

A ação faz parte de uma série de esforços para coibir atividades ilegais em áreas de preservação ambiental no Amapá.

Em uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA), e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), dois caçadores profissionais foram presos em flagrante na última sexta-feira (6), dentro do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no município de Pedra Branca do Amaparí.

A ação faz parte de uma série de esforços para coibir atividades ilegais em áreas de preservação ambiental no estado.

As autoridades receberam informações de que uma embarcação com caçadores havia adentrado o parque pelo Rio Amapari durante a madrugada de terça-feira (3). Diante disso, os policiais da DEMA montaram uma vigilância na base Jupará, localizada dentro do parque, aguardando o retorno dos suspeitos. Por volta das 18h40 de sexta-feira, uma embarcação com dois tripulantes foi avistada descendo o rio. O barco apresentava características típicas de caça e pesca ilegal, como isopores e outros apetrechos visíveis, o que reforçou as suspeitas da equipe de vigilância.

Os policiais civis ordenaram que os tripulantes parassem e desligassem o motor da embarcação. No entanto, os suspeitos ignoraram a ordem e tentaram fugir, resultando em uma perseguição fluvial. Minutos depois, a equipe conseguiu interceptar o barco. Durante a revista, foram encontradas seis munições de espingarda calibre .28, além de três isopores contendo carne de animais silvestres e diversos peixes, todos capturados ilegalmente dentro da área protegida.

Entre as espécies apreendidas estavam cerca de 198 kg de pescado, incluindo trairão, mandubé, curupeté e pacu branco, além de seis mutuns (ave ameaçada de extinção), uma paca e dez jacarés. A ação foi acompanhada por servidores do ICMBIO, que realizaram a pesagem dos animais.

Segundo o delegado Wellington Ferraz, que coordenou a operação, os suspeitos foram autuados pelos crimes de caça de animal silvestre, pesca ilegal e porte de munição. “Esses crimes têm causas de aumento de pena, já que a caça era realizada de forma profissional, durante o período noturno e dentro de uma unidade de conservação de proteção integral”, explicou o delegado.

Além das implicações criminais, os flagrados também foram autuados administrativamente pelo ICMBIO, com a aplicação de multas que totalizaram R$ 52.640,00, em virtude das infrações ambientais cometidas. Os dois caçadores permanecem presos e aguardam audiência de custódia para responder pelos crimes.

O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque é uma das maiores áreas de conservação do Brasil, com rica biodiversidade, e é alvo frequente de ações de fiscalização para coibir práticas ilegais como caça e pesca, que ameaçam a fauna e flora locais.