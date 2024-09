Candidato a prefeito de Macapá registra BO por agressão

Jairo Palheta (PCO) estava distribuindo material de campanha quando começou a confusão com uma comerciante

Por SELES NAFES

O candidato a prefeito de Macapá pelo PCO, Jairo Palheta, registrou um boletim de ocorrência por agressão e ameaça, na manhã desta segunda-feira (2), após uma confusão em uma panificadora no Bairro Renascer, na zona norte de Macapá.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Portal SN, o candidato estava com a equipe de campanha lanchando na padaria quando, na hora de pagar a conta, decidiu entregar um panfleto para a comerciante que estava no caixa.

Ela não gostou da iniciativa, e teria danificado o material. Houve bate-boca dentro do estabelecimento, e a confusão escalou do lado de fora. Em vídeos gravados pela equipe de campanha, é possível ver que um jovem agride Jairo quando ele estava filmando tudo com o celular.

Procurado, Jairo Palheta confirmou a confusão e a agressão.

“Pedimos suco de acerola e pão de queijo, que inclusive estava bem gostoso, e aproveitei para distribuir meus panfletos impressos na minha casa com doações de amigos. A dona da padaria amassou tudo com muita raiva, dizendo que ia votar no Furlan”, comentou ele.

“Eu disse que eu só tinha 200 panfletos para trabalhar a semana inteira, e que ela poderia ter apenas ter devolvido o material. Ela disse que ia votar no Furlan. Eu pedi pra ela devolver, ela amassou e jogou no chão. Eu disse que ia deixar a padaria dela famosa e lá fora comecei a fazer uma filmagem. O filho dela veio e deu um tapa na minha cara, meu telefone caiu”, acrescentou.

Também é possível ver nos vídeos uma mulher, que seria a proprietária da padaria, fazendo ameaças ao candidato. O Portal SN tenta contato com a comerciante.