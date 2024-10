Carabao, Zé Vaqueiro e Ximbinha: veja a programação do Festival do Abacaxi

Festa começa hoje (27) com expectativa de atrair 60 mil visitantes a Porto Grande, cidade a 105 km de Macapá

Por RODRIGO DIAS

O tradicional Festival do Abacaxi começa nesta sexta-feira (27), em Porto Grande, a 105 km de Macapá. Em sua 30ª edição, o evento se estenderá até o dia 29, com expectativa de atrair mais de 60 mil turistas, impulsionando a economia local na cidade de 22 mil habitantes, principal produtora de abacaxi do estado.

Promovido pela prefeitura de Porto Grande, com apoio do governo do Amapá e dos senadores Davi Alcolumbre (UB) e Randolfe Rodrigues (PT), o festival visa valorizar a agricultura familiar e gerar renda. Mais de 200 microempreendedores participarão, oferecendo produtos diversos, com destaque para a comercialização de itens feitos com abacaxi.

O evento contará com a escolha da Rainha do Festival, além de gastronomia, artesanato e shows de atrações locais e nacionais, como Carabao, Zé Vaqueiro e Pixote.