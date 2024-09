Casal com dezenas de BOs vende o mesmo imóvel várias vezes e alega ‘dificuldades’

Os dois, que moram no Conjunto Macapaba, foram indiciados por vender um bem que nem lhes pertencia

Um casal foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá acusado de vender o mesmo apartamento várias vezes. Para piorar, o imóvel nem era deles.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, com apoio da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

De acordo com as investigações, os golpes estavam sendo aplicados no Conjunto Habitacional Macapaba, zona norte de Macapá. O homem tem 32 anos e a mulher 29.

De acordo com o delegado Eduardo Quadrotti, o golpe aconteceu no dia 4 de setembro, quando o casal conseguiu vender o apartamento por R$ 6 mil. A vítima, acreditando estar fazendo um bom negócio, transferiu o valor e iniciou o processo de mudança.

No entanto, ao se juntar a um grupo de WhatsApp de moradores do residencial, foi informada de que o imóvel já havia sido vendido para outras pessoas anteriormente.

“Após perceber que havia sido enganada, a vítima imediatamente registrou um boletim de ocorrência. Em uma investigação rápida, descobrimos que o homem possui mais de 30 ocorrências registradas, enquanto a mulher acumula 12 boletins”, revelou o delegado.

Durante o interrogatório, ambos confessaram o crime e alegaram que estavam passando por dificuldades financeiras.

Ainda segundo o delegado, o casal divulgou o anúncio do imóvel em uma rede social, estratégia comum entre estelionatários.

Ele aproveitou para alertar a população sobre o aumento de golpes relacionados à venda de imóveis e outros bens pela internet.

“Pedimos à população que fique atenta ao realizar compras, especialmente em redes sociais. Infelizmente, criminosos se aproveitam dessas plataformas para enganar pessoas e obter vantagem financeira. Já identificamos casos semelhantes no Conjunto Macapaba, mas muitos ainda não foram formalmente denunciados à polícia”, ressaltou Quadrotti.

O casal foi indiciado por estelionato, na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, e aguarda o desenrolar do processo judicial.