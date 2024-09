Clécio anuncia entrada gratuita para crianças no parque de diversões da Expofeira

Brinquedos serão gratuitos para a criançada no encerramento do evento, neste domingo (8).

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís, anunciou neste sábado (7), por meio de suas redes sociais, que o parque de diversões da Expoferia terá entrada gratuita neste domingo (8), das 16h às 20h.

A ação faz parte do encerramento da 53ª Expofeira do Amapá, um dos eventos mais tradicionais do estado.

“Vamos estar aqui pra receber o seu filho e sua filha, seu sobrinho, toda a molecada, pra curtir o Parque num grande encerramento do Domingo da Família”, afirmou Clécio Luís em vídeo publicado nas redes sociais oficiais.

A expectativa é que centenas de pessoas aproveitem o último dia do evento, marcado por atividades para todas as idades, especialmente para o público infantil, que terá a chance de desfrutar dos brinquedos do parque sem custos.

A Expofeira, que reúne atrações culturais, econômicas e de lazer, se consolidou como um dos principais eventos do calendário amapaense.