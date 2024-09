Clécio entra na campanha em Macapá

Crescimento de Paulo Lemos e propostas do candidato impulsionaram decisão

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), decidiu entrar na campanha eleitoral da capital. E a opção foi por Paulo Lemos, candidato pelo Psol a prefeitura de Macapá. A decisão marca uma mudança de percurso para Clécio, que vinha evitando falar em política e estava mais focado na gestão do Estado.

A entrada de Clécio na campanha de Paulo Lemos já dava alguns sinais desde o fim de semana, especialmente pela participação de membros do governo na bandeirada do candidato na orla de Macapá, no último domingo (15).

Apesar da performance de Paulo ainda não ter muita musculatura nas pesquisas, assessores mais próximos do governador explicaram ao Portal SN que o grupo avaliou ser importante a entrada.

Entre os objetivos, está o de fortalecer alguns posicionamentos no debate público e agregar mais militância para Paulo, que foi seu secretário de Administração na prefeitura e no primeiro um ano e meio de governo estadual. Paulo Lemos também é bem avaliado internamente pela carreira como gestor.

Clécio também poderia ter escolhido apoiar Aline Gurgel (REP), mas foi determinante o discurso de Paulo, as propostas apresentadas por ele na campanha e as ponderações sobre a atual gestão municipal. Paulo vem tecendo críticas, mas sem fúria ou ‘sangue no olho’, num tom que não gera conflitos.