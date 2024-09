Clécio vai à escola destruída por incêndio e anuncia construção de prédio definitivo

Governador Clécio Luís foi ao local do sinistro, acompanhou os trabalhos da perícia e anunciou providências.

Da REDAÇÃO

Para não parar com os estudos em 2024, crianças da escola Escola Estadual João Maciel Amanajás, na zona rural de Macapá, completamente destruída por um incêndio na noite da última quinta-feira (26), passarão a ter aulas, provisoriamente, no Centro Comunitário da região.

O prédio em madeira do estabelecimento de ensino fica na comunidade ribeirinha de Ipixuna Miranda, no distrito de Carapanatuba, a cerca de 50 km da capital.

Ontem (27) pela manhã, o governador Clécio Luís (SD) esteve na localidade para acompanhar os trabalhos da perícia que vão determinar as causas do acidente e comunicar providências. Ele garantiu que os mais de 120 alunos da unidade não ficarão sem aula e anunciou a construção de uma nova escola na região, a longo prazo.

Equipes técnicas das Secretarias de Estado da Educação (Seed) e da Infraestrutura (Seinf) realizaram uma vistoria no Centro Comunitário para planejar a realocação provisória dos alunos. A partir de segunda-feira (30), os estudantes já retomam as aulas na escola provisória.

A escola que funcionava num prédio de madeira de dois andares atende estudantes dos anos iniciais, do 3º até o 5º ano, e alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio, no sistema modular.

O incêndio não deixou feridos, mas resultou na perda total do imóvel.