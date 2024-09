Com edital, governo sela pacto com 400 entidades para combater a fome

Programa Amapá Sem Fome quer mudar cenário de 32% de insegurança alimentar e 9% de pessoas sem ter o que comer

Da REDAÇÃO

O governo do Amapá publicou um edital ontem (3) com as regras para entidades se credenciarem para distribuir alimentos, vale gás e outros benefícios. Segundo dados do próprio governo, 32% da população passam por insegurança alimentar e 9% não têm o que comer.

“Somos o estado das desigualdades. Nós trabalhamos desde o ano passado no combate à pobreza, transformamos os programas em leis, com assistentes sociais empenhados na garantia de direitos”, destacou o governador Clécio Luís (SD).

“O poder público não consegue chegar a todo lugar e, com isso, as entidades serão braços e pernas de uma política social que vai para além de governo, colaborando para aplacar a fome de quem tem fome”, complementou.

Segundo o IBGE, houve redução de 14% no índice de extrema pobreza no Amapá, entre 2023 e 2024. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad).

O edital de chamamento do Programa “Amapá Sem Fome” tenta credenciar pelo menos 400 entidades. Com emendas do senador Davi Alcolumbre (União) e da ex-deputada federal Aline Gurgel, elas receberão kits de alimentos com 43 itens, kits nutricionais à primeira infância e vale-gás social.

“Quem tem fome não tem saúde, não tem educação, não produz e a gente precisa mudar esse quadro. Eu fico muito feliz por estar presenciando esse momento no nosso estado. É o primeiro edital específico de segurança alimentar e nutricional que o Governo do Amapá está lançando e as entidades estão aqui para serem parceiras”, comentou a presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar do Amapá, Aldineia Brazão.

As entidades deverão se inscrever no site da Secretaria de Assistência Social até a próxima sexta-feira (6). A cerimônia de assinatura do edital ocorreu no Parque de Exposições da Fazendinha, onde acontece a Expofeira.